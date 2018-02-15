Федора Смолова обманули на 200 миллионов рублей

Форвард сборной России по футболу и игрок клуба "Краснодар" Федор Смолов лишился 200 миллионов рублей. Спортсмен приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Москвы, однако она оказалась в залоге у банка.

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Согласно последней информации, жилплощадь Смолову продал бывший депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Ильдар Самиев, арестованный за мошенничество.

Как отмечает "Коммерсантъ", Смолова при покупке убедили в том, что 191 миллион рублей за квартиру площадью 194 квадратных метра – это очень выгодная цена. Футболист заключил договор купли-продажи 16 марта 2017 года. В этот же день форвард привез в офис 163,5 миллиона рублей доверенному лицу Самиева, а остаток суммы планировал перечислить после оформления недвижимости на свое имя. В этот момент и возникли сложности. В ходе процедуры Федор выяснил, что квартира заложена в АКБ "Связь-банк". Тем не менее, Смолова побудили подписать дополнительное соглашение и выплатить остаток суммы. Продавец пообещал погасить задолженность и "освободить" площадь из-под залога. К настоящему моменту эти обязательства не выполнены.

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-депутата по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".