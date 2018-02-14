Северокорейские болельщики удивляют коллективизмом на Играх

Группа поддержки спортсменов из Северной Кореи выступает на Олимпийских играх в Пхёнчхане очень активно. Болельщики громко хлопают, поют национальные песни и дружно танцуют.

Но главным образом привлекает внимание то, что они выглядят одинаково и ведут себя очень слаженно, как будто долго тренировались синхронно петь и танцевать. Складывается такое впечатление, что под видом болельщиков Северная Корея прислала на зимнюю Олимпиаду-2018 свой образцовый ансамбль песни и пляски имени Ким Ир Сена.

Напомним, делегацию Северной Кореи представляют на Играх 10 спортсменов. На церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2018 команды Северной и Южной Кореи прошли под единым флагом.