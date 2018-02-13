Знаменитый тренер по фигурному катанию, воспитавшая одиннадцать олимпийских чемпионов, Татьяна Тарасова находится сейчас на Олимпийских играх в Южной Корее, комментирует соревнования атлетов.

С Татьяной Тарасовой в Пхенчхане побеседовала журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова. Обсудили допинговый скандал перед Олимпийскими играми. "Мы с вами не знаем всей правды. О ней лишь можно догадываться. Но с нами поступили очень жестко", - сказала Тарасова. Как она отметила, жестко поступили и чужие, и свои. "Потому что не защитили", - объяснила Татьяна Анатольевна.

"Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже «мяу» не сказал", - подчеркнула она.

Еще Тарасова вспомнила, что ее отца, "великого тренера Анатолия Тарасова, который сделал весь советский хоккей, в 54 года лишили профессии и выгнали из ЦСКА, где на него молиться были должны за то, что он 17 раз подряд сделал их чемпионами страны". "В Торонто в музее хоккейной славы есть надпись, что весь мир должен быть благодарен России за то, что она подарила ему гений Тарасова. А в нашем музее висит его карточка – фото 10 на 5", - рассказала легендарный тренер.