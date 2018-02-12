Назван размер премий победителям соревнований, организованных вместо Олимпиады

В России для спортсменов, которые не были допущены к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, организованы Всероссийские спортивные соревнования с наградами. За золотую медаль на этих соревнованиях спортсмен получит премию 4 миллиона рублей, за серебряную медаль — 2,5 миллиона рублей и 1,7 миллион рублей за бронзовую медаль.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 12 февраля подписал распоряжение о проведении открытых Всероссийских спортивных соревнований. В состязания будут включены все виды спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Параолимпийских играх-2018.

Размер вознаграждения для тренеров спортсменов, не допущенных к Играм, утвердит Минспорт и Минфин России совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, - указано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Минспорту России поручено провести соревнования по видам спорта "биатлон", "лыжные гонки", "бобслей", "конькобежный спорт", "спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон" и

"спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон".