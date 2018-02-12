Корейская такса избежала участи деликатеса благодаря олимпийской чемпионке

Общеизвестно, что корейцы, хозяева нынешней Олимпиады, едят собак. Так, в одной только провинции Канвондо, где проходят Игры, работает более двухсот собачьих ферм, где «друзей человека» выращивают на убой. Но одной корейской таксе по кличке Му-тае повезло.

Собаку забрала канадская фигуристка Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом. Олимпийская чемпионка выразила намерение вывезти таксу к себе на родину и пристроить её там в добрые руки. Содействие в урегулировании возникших юридических вопросов ей пообещал оказать Эк Пак – представитель общества защиты корейских собак.

Публикация от Meagan Duhamel (@meaganduhamel)Фев 3, 2018 в 12:53 PST

Спортсменка отмечает, что Му-тае совсем ручная – в том смысле, что очень любит сидеть на руках. Сейчас «везучая собака» ожидает решения своей участи.

Публикация от Meagan Duhamel (@meaganduhamel)Фев 9, 2018 в 2:40 PST

Напомним, российские фигуристы завоевали серебро в командном зачете. Несмотря на великолепное катание Евгении Медведевой и Алины Загитовой, отрыв от канадцев был слишком велик. В итоге у Канады олимпийское золото, Россия - серебро, и бронзовые медали у сборной США.