Видео выступления Евгении Медведевой на Играх взорвало сети

Болельщики назвали Евгению Медведеву «колибри», а её блистательное выступление в корейском Пхеньчхане – балетом на льду. 18-летняя фигуристка «всем показала, кто главный на этом льду» и вывела российскую команду на второе место в командном зачете по итогам второго дня состязаний.

Видео выступления Евгении Медведевой становится популярным в соцсетях, растет и количество восторженных комментариев: «Колибри ты наша!», «Фантастика! Сколько сил и труда скрывается за этой красотой! Уважение и восхищение!», «Радость наша, пусть у тебя всё получается в наилучшем виде!» - пишут зрители.

Комментатор Первого канала, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков был восхищен великолепным катанием Жени, о чем он рассказал в интервью «СЭ». «Замахнуться на что-то большее в общем зачете трудно, но отстоять то, что имеем – можно и нужно», - резюмировал выступление российских фигуристов на Олимпиаде-2018 чемпион Олимпиады-2014 в Сочи Максим Траньков.