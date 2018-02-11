Нурмагомедов встретился с Роналду и обменялся с ним подарками

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео со встречи с португальским футболистом Криштиану Роналду; спортсмены обменялись подарками и поприветствовали друг друга на арабском языке.

Футболист поприветствовал фанатов Нурмагомедова, а затем вручил ему мячик и свою форму. Боец MMA в свою очередь подарил Роналду папаху.

Нурмагомедов накануне посетил матч мадридского «Реала» с «Реал Сосьедадом», в котором Роналду оформил хет-трик. Мадридский клуб выиграл со счетом 5:2.