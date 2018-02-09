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Новая волна команды «Трактор»

9 февраля 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новая волна команды «Трактор»

Какие эмоции испытал Марсель Шолохов от первого гола в КХЛ и как разозлить стокилограммового соперника. Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время.

Вот несколько интересных фактов, о форварде Марселе Шолохове:

Дебютировал за «Трактор» в возрасте 18 лет и 37 дней. Марсель Шолохов вышел на матч с «Югрой» под 68-м номером. 18 февраля 2016 года в своем дебютном матче он провел 4:24 за 6 смен и отметился одним силовым приемом. В итоге Шолохов провел в сезоне 2015/2016 лишь один матч за «черно-белых», но уже год спустя он стал постоянным игроком ротации.

Дебютную шайбу в КХЛ Шолохов забил той же команде, против которой впервые сыграл в лиге. Как вы уже знаете, дебют Марселя в КХЛ пришелся на матч с «Югрой» в 2016 году. Через 1 год и 11 месяцев Шолохов забросил в ворота этой же команды свою первую шайбу в лиге. Гол стал победным и помог «Трактору» продлить победную серию, которая в итоге принесла «черно-белым» путевки в плей-офф-2018.

К заброшенной шайбе Марсель шел долго, но старался не зацикливаться и просто пахал на льду. «Не думал, когда забью первую шайбу. Выходил на матч и играл. Радость от гола не описать словами. Очень приятно. Особенно, когда выкрикивают твою фамилию – сидишь и лыбишься. Эта шайба очень важна для меня, хочу посвятить ее своим близким, родителям, тем, кто болеет за меня», – сказал после матча с «Югрой» Марсель Шолохов.

Хоккей Шолохова можно назвать «колючим». Марсель – задиристый игрок. Он любит сыграть жестко и не боится въехать с разгона даже в самых крупных игроков. Однажды от Марселя пострадал далеко не маленький Дмитрий Огурцов из «Нефтехимика», рост которого 200 сантиметров, а вес – 118 килограммов.

«Это была моя первая смена в том матче, мы вели 5:0. Любому игроку очень тяжело выходить по ходу игры, когда ты сидишь на лавке «холодный». В таком случае нужно выходить и брать работоспособностью. Я побежал на Огурцова, он передержал шайбу и начал отдавать пас на вытянутых руках. Тут я и сыграл в него. Даже не ожидал, что он так «провалится». Встал, поехал от эпизода и лишь когда начал разворачиваться увидел, что он бежит с «песнями» на меня. Я просто делал свою работу, он этого не ожидал, а в итоге получил две минуты штрафа», – рассказывает об эпизоде Шолохов.

Ещё больше фактов из жизни Марселя Шолохова читайте здесь.
Фото: ХК «Трактор»

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