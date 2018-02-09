В пятницу, 9 февраля, депутат Госдумы, российский боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировал решение CAS об отклонении апелляций спортсменов из РФ на недопуск к Олимпийским играм в Южной Корее.

Политик заявил, что подобные действия Спортивного арбитражного суда являются "серьезным ударом", как и многое другое, что происходит с российской сборной в рамках Игр.