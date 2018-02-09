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Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"

9 февраля 2018, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"
фото: globallookpress.com
В пятницу, 9 февраля, депутат Госдумы, российский боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировал решение CAS об отклонении апелляций спортсменов из РФ на недопуск к Олимпийским играм в Южной Корее.
 
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Политик заявил, что подобные действия Спортивного арбитражного суда являются "серьезным ударом", как и многое другое, что происходит с российской сборной в рамках Игр.
 
Николай Валуев также подчеркнул, что эта Олимпиада "изначально ущербная" и, вероятно, она такой запомнится для многих. По мнению депутата, в 2018 году на Олимпийских играх не будет самых сильных спортсменов, которых отстранили за нарушения, не имея никаких доказательств их вины. Боксер также считает, что все происходящее является "политической игрой", передает RT.

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Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

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В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

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В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

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