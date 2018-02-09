Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Российский вице-премьер Виталий Мутко высказался в пятницу, 9 февраля, о решении Спортивного арбитражного суда насчет недопуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее.

По словам политика, в настоящий момент россияне должны поддерживать команду и отдельных атлетов, которым все же удалось поехать на спортивное мероприятие.

Как отмечает kp.ru, Мутко пообещал изучить все шаги, которые можно предпринять в сложившейся ситуации, однако призвал соблюдать "олимпийское перемирие" во время Игр. Вице-премьер РФ подчеркнул, что решение CAS является понятным и абсолютно предсказуемым.