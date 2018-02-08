Российские фанаты устроили световое шоу на здании WADA

В Сети опубликовано видео со световым шоу, которое устроили болельщики российских спортсменов. Акцию провели перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

Россияне спроецировали на здание штаб-квартиры WADA слова: "Единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь". Ролик был снят в январе. "Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК", – написали фанаты в предисловии.