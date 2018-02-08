Футбольный клуб "Зенит" в прошлом туре не сумел пробить оборону словацкого "Слована", сыграв первый поединок турецкого сбора вничью. Команде Роберто Манчини противостоял коллектив из Сербии, тридцатикратный победитель национального чемпионата.

Рекордсмен в этом направлении. С другой стороны, "Црвена Звезда" не выигрывала внутреннее соревнование в прошлом сезоне, став, всего-навсего, второй. "Красно-белые" цвета уже давно раздражают питерскую команду, возможно, поэтому "Зенит" с первых минут товарищеского матча бросился в атаку. На исходе четверти часа Кришито исполнил подачу на Заболотного, который, находясь в одиночестве, с близкого расстояния не попал в створ ворот. Стартовый отрезок первого тайма, будто стал продолжением неудачной игры рослого форварда против "Слована". Через десять минут ошибкой обороны сербской команды воспользовался Ерохин. Александр обыграл оппонента и отправил мяч в дальний угол ворот Милана Боряна.

После забитого гола игра немного успокоилась. Видимо, для поднятия боевого настроения Вуядин Савич нарушил правила на Дриусси и даже заработал жёлтую карточку. До перерыва досталось ещё и Паредесу. Пострадавший сам исполнил штрафной удар, но угодил в "стенку".

Вторая половина встречи началась с опасного "выстрела" Ненада Крстичича, Лунёв к мячу не успевал, но тот прошёл рядом с боковой стойкой. Игроки "Цверны Звезды" выкладывались, словно, решается вопрос участия в еврокубках, не меньше. Однако очередной опасный момент создали питерцы. Ригони выложил игровой снаряд под удар Заболотному, но Антон вновь не сумел реализовать свой момент. Лунёв вступил в игру за двадцать минут до её окончания, отразив удар Славолюба Срнича со стандарта.

Срнич пытался взять своё в следующем эпизоде, Лунёв отразил удар из-под перекладины. До завершения встречи счёт не изменился, но на лице Манчини можно было увидеть лишь глубокую задумчивость. Итальянцу есть о чём поразмыслить, перед приближающимся стартом второй части чемпионата России.