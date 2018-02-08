Спортсмены из РФ успели отдать первую победу американцам на ОИ-2018

Первые соревнования в рамках Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане начались в минувшую среду, 7 февраля. Согласно последней информации, спортсмены из России уже успели показать не самый лучший результат.

Бекки и Мэтту Хэмилтонам , передает сегодня портал Уточняется, что состоялась встреча между российскими и американскими керлингистами, в рамках которой Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий потерпели поражение и отдали первенство, передает сегодня портал teleprogramma.pro

Отмечается, что матч между командами Соединенных Штатов Америки и России завершился со счетом 9:3 в пользу первых.

Напомним также, что официальная церемония открытия Олимпиады в Южной Корее назначена на пятницу, 9 февраля.