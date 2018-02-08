СМИ сообщили о пожаре в Олимпийской деревне в Пхенчхане

Рано утром в четверг, 8 февраля, появилась информация о пожаре, который якобы вспыхнул в Олимпийской деревне в Пхенчхане. Ряд изданий утверждает, что в данном районе зафиксирован густой темный дым.

Более того, некоторые сайты уже опубликовали снимок, подтверждающий наличие возгорания в Канныне, передает сегодня портал "Газета.Ru", ссылаясь на портал The Straits Times.

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, однако, данную информацию опроверг. Выяснилось, что пожар действительно произошел, однако не в самой Олимпийской деревне, а чуть дальше, вследствие чего территория спортивных сооружений затронута не была, уточняет ТАСС.