Челябинский ХК «Трактор» разнообразит тренировки

Хоккейный клуб «Трактор» приступил к тренировкам после короткого отпуска. Игроки «Трактора» прошли медосмотр и приступили к занятиям в тренажерном зале и в бассейне. Хоккеистов также ждут несколько тренировок на улице, где они сыграют в бэнди – русский хоккей.

До старта плей-офф «Трактору», занявшему пятую строчку в Восточной конференции, осталось провести две игры на выезде – 27 февраля с екатеринбургским «Автомобилистом» и 1 марта с «Сибирью» (Новосибирская область). В подготовке тренерский штаб решил разнообразить нагрузки. Игроки уже провели несколько «водных» тренировок.

Андрей Соколов, ассистент главного тренера: «Надо ребятам переключиться немножко от основной работы. Бассейн, это в основном аэробная работа, чтоб ребята немножко восстановились, набрались сил, так сказать для основной работы, которая их ждёт. На ближайшее время запланированы тренировки в бассейне, потом будет открытый лёд, будет бэнди и кроссы на льду. Всё та же самая аэробная работа»

Иван Вишневский, защитник команды «Тренировки в бассейне достаточно тяжело даются, но они очень хороши для «дыхалки», да и вообще, все группы мышц работают. Играли в водное поло, очень много приходилось руками и ногами работать».

На этой неделе игроки проведут тренировки на открытом воздухе, а с 9 февраля команда начнет тренироваться на льду арены «Трактор». Черно-белые будут тренироваться дважды в день, чередуя зал и лед. С 13 по 25 февраля «Трактор» будет готовиться к матчам в обычном режиме. В этот интервал 20 февраля «Трактор» проведет контрольную игру в Подольске с «Витязем», а 23 февраля челябинцы сыграют в Магнитогорске с «Металлургом».