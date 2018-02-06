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МОК: выявлена новая группа российских спортсменов, связанных с допингом

6 февраля 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

МОК: выявлена новая группа российских спортсменов, связанных с допингом
фото: pixabay.com

Во вторник, 6 февраля, глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску граждан Российской Федерации на ОИ-2018 в Южной Корее Валери Фурнейрон сделала крайне важное заявление.

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Согласно последней информации, эксперты выявили еще одну группу российских спортсменов, связанных с допингом. Фурнейрон подчеркнула, что имена этих атлетов ранее никак не упоминались в связи с громким скандалом, передает kp.ru.

Интересно, что в МОК не пожелали назвать имена спортсменов из РФ, которые якобы нарушили правила.

Ранее сегодня стало известно, что наши атлеты подали 32 иска в CAS после недопуска на Олимпийские игры.

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Ополченцы ДНР опубликовали схему весеннего «блицкрига» ВСУ в Донбассе

Разведка Донецкой народной республики получила доступ к картам, свидетельствующим о том, что весной Вооруженные силы Украины планируют перейти в наступление. Данные материалы представил Эдуард Басурин.

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Не менее 500 богатейших людей мира за один день лишились $114 млрд

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Уфологи раскрыли роль пришельцев в предотвращении войны между Россией и США

За то, что человечество до сих пор не погибло в результате ядерной войны, нужно благодарить инопланетян. Такое мнение высказал американский эксперт Стив Бассетт, занимающийся изучением информации о пришельцах.

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Всемирно известная певица призналась, что муж помогает ей после смерти

Всемирно известная певица призналась, что муж помогает ей после смерти

Всемирно известная певица Селин Дион сделала на днях поразительное признание. Артистка отметила, что по-прежнему общается со своим любимым мужем Рене Анджелилом, который скончался в 2016 году.

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Гражданам России позволили опаздывать на работу

Гражданам России позволили опаздывать на работу

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец обрадовал россиян. Оказалось, что опоздание гражданина на работу из-за неблагоприятных погодных условий не может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.

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Специалисты из МВД назвали самые распространенные способы угона машин

Специалисты МВД рассказали, какие способы угона автомобилей являются наиболее распространенными в России. Зная это, водители могут постараться подготовиться к неприятной ситуации или избежать ее.

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В Новосибирске пьяные птицы становятся виновниками ДТП

В Новосибирске пьяные птицы становятся виновниками ДТП

В Новосибирске возникла серьезная проблема, связанная с местными птицами. Согласно последней информации, пьяные пернатые устраивают в городе настоящий хаос и становятся причиной дорожных аварий.

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Ученые знают, в какой стране скоро появятся опаснейшие супербактерии

Ученые знают, в какой стране скоро появятся опаснейшие супербактерии

Ученые из университета Королевы Марии в Лондоне провели ряд исследований и сделали неожиданное заявление. Оказалось, что исследователи вычислили страну, где скоро могут появиться опаснейшие бактерии.

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В одной из пермских больниц вместо туалетной бумаги выдавали бланки пациентов

В одной из пермских больниц вместо туалетной бумаги выдавали бланки пациентов

В одном из медицинских учреждений Перми вместо туалетной бумаги пациентам выдавали бланки с секретными данными больных. Данная информация выяснилась в ходе проверки, которая ранее прошла в больнице.

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Названо главное "налоговое убежище" мира

Названо главное "налоговое убежище" мира

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Госдеп: Россия "прикрывает" власти Сирии после совершенных химических атак

Госдеп: Россия "прикрывает" власти Сирии после совершенных химических атак

Во вторник, 6 февраля, в Госдепе США вновь сделали "выпад" в отношении Российской Федерации. В ведомстве считают, что РФ намеренно "прикрывает" сирийские власти, применившие химоружие в ходе атак.

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В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар, спасены десять жильцов

В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар, спасены десять жильцов

Минувшей ночью в шестиэтажном доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного главка МЧС, специалистам удалось спасти жизни десяти местных жителей.

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ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций еще у одного банка

Во вторник, 6 февраля, ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций еще у одного российского банка. Согласно последней информации, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (Тюмень).

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Стало известно, когда Москва будет очищена от снега

Стало известно, когда Москва будет очищена от снега

Сегодня стало известно, когда Москва будет очищена от выпавшего в последние дни снега. Эти данные предоставил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Стоимость биткоина вновь рухнула

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Власти Москвы заявили, что все системы города готовы к завтрашним морозам

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Битва титанов: бывшие жены Армена Джигарханяна встретились на ток-шоу

Битва титанов: бывшие жены Армена Джигарханяна встретились на ток-шоу

В понедельник две бывшие супруги актера и режиссера Армена Джигарханяна впервые встретились лицом к лицу. Татьяна Власова и Виталина Цымбалюк-Романовская были не слишком довольны вынужденной беседой.

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