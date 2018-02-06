МОК: выявлена новая группа российских спортсменов, связанных с допингом

Во вторник, 6 февраля, глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску граждан Российской Федерации на ОИ-2018 в Южной Корее Валери Фурнейрон сделала крайне важное заявление.

Согласно последней информации, эксперты выявили еще одну группу российских спортсменов, связанных с допингом. Фурнейрон подчеркнула, что имена этих атлетов ранее никак не упоминались в связи с громким скандалом, передает kp.ru.

Интересно, что в МОК не пожелали назвать имена спортсменов из РФ, которые якобы нарушили правила.

Ранее сегодня стало известно, что наши атлеты подали 32 иска в CAS после недопуска на Олимпийские игры.