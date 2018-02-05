Медведев рассказал об истинной цели отстранения российских спортсменов от ОИ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в понедельник, 5 февраля, об истинной цели решения комиссии МОК по отстранению спортсменов из РФ от Олимпиады 2018 года в Южной Корее.

По мнению главы правительства, МОК таким образом пытался нанести политический ущерб России. Политик заметил, что подобное решение является крайне постыдным и несправедливым, цель которого на самом деле невероятно далека от спорта.

Как отметил Дмитрий Медведев на своей страничке в социальной сети Facebook, комиссия, поставившая себя выше суда, своими действиями буквально "растоптала" и принизила все ключевые принципы права, не говоря об основных положениях Олимпийской хартии.