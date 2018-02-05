Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на употребление допинга.

МОК не допустил до участия в Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане 15 россиян - 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). "После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?" - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

После того, как CAS оправдал 28 российских атлетов по обвинению в употреблении допинга, признав предоставленные WADA доказательства недостаточными, ОКР попросил допустить до соревнований скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко.

Но специальная комиссия, возглавляемая Валери Фурнейрон, все равно отказалась приглашать 13 таких спортсменов и двух тренеров на зимние Олимпийские игры-2018 заявив, что победа в CAS не снимает всех подозрений, - сообщает kp.ru.

В результате на Олимпиаду 2018 года смогут отправиться лишь 168 российских спортсменов. Россиянам в Южной Корее запрещено использовать национальные флаг или гимн.