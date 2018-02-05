В трёх крайних товарищеских матчах питерский "Зенит" одержал крупные победы, забивая по пять или четыре мяча за игру. Соперники были не самыми сильными, но и вчера подопечных Манчини ожидала не самая сложная игра. Собственно, по-другому при подготовке к сезону и не бывает.

С другой стороны, в прошлом сезоне "Слован" стал обладателем кубка Словакии. Итальянский специалист, наставник "Зенита" выпустил на поле всех ведущих игроков, похоже, давая понять, кому предстоит догонять московский "Локомотив".

Нашлось место на поле имениннику Ригони, который мог создать первый опасный момент в матче, но исполнить кросс с правого фланга не сумел. На седьмой минуте Дриусси подал корнер на Кокорина, который не успел к игровому снаряду. Словацкая команда пришла в себе после десятой минуту матча. Сначала номинальные гости исполнили угловой, а затем провели быструю атаку, которая завершилась ударом Филиппа Голошко. Андрей Лунёв спас свою команду. Ригони получил повреждение, но сумел вернуться в игру и через минуту сам же исполнил штрафной за нарушение правил на себе. Грейф перевёл мяч на угловой.

До перерыва команды не организовали больше моментов и, как итог, счёт не был открыт. Стоит отметить, что практически не был заметен Антон Заболотный. Высокорослого форварда полностью выключили из игры. Заболотный получил ещё пятнадцать минут игрового времени во втором тайме, но потом его заменил Игорь Смольников. Вторая половина матча проходила в достаточно низком темпе. В середине тайма Лунёв вступил в игру, отразив дальний удар Чаврича. Не держалась на руке у Кокорина капитанская повязка. Не приняла? Пришлось Александру побегать с ней в руке.

В концовке встречи у "Зенита" на поле появились Плетнёв и Терентьев. Однако счёт в матче так и не был открыт.

Да, петербуржцы сыграли вяло, с большим количеством ошибок в передачах, низким уровнем перехвата мяча у соперника и в итоге: безголевая ничья, но ведь неизвестно, какие задачи перед своими командами ставили тренеры . Может, там был эксперимент на эксперименте.