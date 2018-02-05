МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Зимних Олимпийских играх-2018 15 россиян - 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

После оправдания Спортивным арбитражным судом Олимпийский комитет России направлял заявку с просьбой прислать приглашения на Игры на 15 представителей делегации. Но МОК вынес отрицательное решение.

«Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане-2018 для группы «олимпийских спортсменов из России» отклонена», — говорится в сообщении МОК, опубликованном на сайте организации.

ОКР просил допустить до соревнований скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова, саночников Татьяну Иванову, Альберта Демченко.

Во время Олимпиады-2014 в Сочи Демченко и Чудинов выступали в качестве спортсменов. Сейчас работают как тренеры. Демченко возглавляет сборную России по санному спорту, а Сергей Чудинов входит в состав тренерского штаба сборной России по бобслею.​