«Зенит» меняется. Заболотный полезнее Дзюбы

До первого матча «Зенита» в плей-офф Лиги Европы против «Селтика» осталось меньше двух недель. Пора узнать, как команда Роберто Манчини изменилась в январе.

Самая уязвимая позиция в нынешнем «Зените» очевидна – правый защитник. У Бранислава Ивановича еще с осени проблемы с глазом, зимой он ни разу не тренировался наравне с остальными игроками. Сначала работал индивидуально, а затем вообще уехал из ОАЭ. «Непонятно, когда Иванович вернется», – сказал Манчини после игры с «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

Игорь Смольников, который в конце осени вернулся в стартовый состав, тоже не в порядке. Матч с «Копенгагеном» (5:0) он пропустил, а против «Славии» и китайцев появлялся только во вторых таймах вместе с молодежью.

Правый фланг обороны в трех контрольных матчах, кроме Смольникова, закрывали Кузяев, Богаев и Терентьев – ни один из этих вариантов не выглядит адекватным для плей-офф Лиги Европы.

За счет Кузяева справа «Зенит» может разнообразить выход из обороны – Далер способен найти партнера хорошей передачей и протащить мяч к центральному кругу за счет дриблинга. Это особенно важно при отсутствии Паредеса (Леандро пропустил игры со «Славией» и «Гуанчжоу Эвергранд» из-за повреждения).

Правда, иногда Далер заигрывался и терял мяч при обводке вблизи своей штрафной. Здесь ссылки на позицию бессмысленны – такое недопустимо и в середине поля.

После классного дебюта в России (дубль в первом матче в старте) Себастьян ушел в тень и с середины октября лишь дважды выходил в основе в премьер-лиге. После отпуска Дриусси сильно прибавил и наконец напоминает того грозного форварда, которого мы видели в августе.

В товарищеском матче с «Копенгагеном» аргентинец появился в атаке вместе с Кокориным и стал самым активным игроком «Зенита» во втором тайме, отметившись двумя ударами, двумя голевыми передачами и бешеной работоспособностью. Дриусси постоянно бегал назад, а в одном эпизоде даже подстраховал Кришито.

Против «Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд» схема «Зенита» чуть отличалась: вместе с Себой и Александром выходил еще и Заболотный. Кто-то из пары Дриусси-Кокорин при обороне опускался на левый фланг полузащиты (со «Славией» они менялись по очереди, против китайской команды Дриусси оказывался глубже чуть чаще). На своей половине Дриусси вполне убедителен – вся опасность у ворот «Зенита» возникала с другого края.

Проявился и самый полезный навык Дриусси – игра в прессинге. Себастьян постоянно давил на защитников, и два голевых паса в Дубае случились как раз после таких моментов.

В последнем контрольном матче Дриусси наконец-то забил сам (в официальных играх этого не случалось очень давно, с 18 сентября): он замкнул подачу Жиркова с углового.

Так Себа стал самым результативным игроком «Зенита» в Дубае.