В Приморье тысячи людей вышли на митинг в поддержку российских спортсменов

Во Владивостоке состоялся митинг, на который вышли все желающие поддержать российских спортсменов, не допущенных к участию в ОИ-2018. Об этом сегодня сообщили в администрации Приморского края.

Согласно последней информации, в акции протеста, которая состоялась на центральной площади города, приняли участие не менее 4 тысяч граждан, передает газета "Известия".

Практически все активисты держали в руках транспаранты и флаги. Уточняется, что поддержать российских спортсменов, которым МОК не позволил принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее, вышли также члены спортивных и общественных организаций.