Латвийский тренер советует Макларену и Освальду "застрелиться"
2 февраля 2018, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс предложил руководителям независимых комиссий WADA и МОК Ричарду Макларену и Денису Освальду "повеситься или застрелиться" после решения CAS.
Дукурс считает, что они выгдялят"полными идиотами". Они собирали доказательства против каждого из спортсменов, но, несмотря на все старания, остались в проигрыше, сказал тренер в интервью интернет-порталу "Спорт-Экспресс". Дукурс также заявил, что, по всей вероятности, история получит продолжение.
Дукурсы – фамилия, знаменитая не только в Латвии. Это спортивная семья, в которой отец – тренер, а сыновья – всемирно известные спортсмены. Мартин и Томас Дукурсы – главная олимпийская надежда Латвии. Их увлечение, работа, вся жизнь – скелетон.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы и кому были выписаны пожизненные отстранения от Олимпийских игр.
Решение суда подтверждает то, что отстаивание их прав должно продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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