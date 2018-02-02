Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс предложил руководителям независимых комиссий WADA и МОК Ричарду Макларену и Денису Освальду "повеситься или застрелиться" после решения CAS. МОК проигнорировал решение CAS

Дукурс считает, что они выгдялят"полными идиотами". Они собирали доказательства против каждого из спортсменов, но, несмотря на все старания, остались в проигрыше, сказал тренер в интервью интернет-порталу "Спорт-Экспресс". Дукурс также заявил, что, по всей вероятности, история получит продолжение.

Дукурсы – фамилия, знаменитая не только в Латвии. Это спортивная семья, в которой отец – тренер, а сыновья – всемирно известные спортсмены. Мартин и Томас Дукурсы – главная олимпийская надежда Латвии. Их увлечение, работа, вся жизнь – скелетон.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы и кому были выписаны пожизненные отстранения от Олимпийских игр.

Решение суда подтверждает то, что отстаивание их прав должно продолжаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.