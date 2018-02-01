Подрядчик стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде скрылся за границей

В четверг стало известно, что экс-гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, который обвиняется в крупном мошенничестве при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, сбежал за границу.

Согласно последней информации, махинации совершались на первом этапе работ. Уточняется, что для укрепления грунта в ходе строительства стадиона для Чемпионата мира по футболу закупался очень дешевый песок, не соответствовавший требованиям заказчиков. В отчетах, однако, говорилось, что товар приобретался по ценам проектного материала. Таким образом мошенникам удалось выгадать и, предположительно, похитить не менее 750 миллионов рублей.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", в 2017 году в рамках расследования данного дела удалось задержать и арестовать главу дирекции строительства объектов Востока ОАО "Глобалэлектросервис" Хачима Эристова, министра строительства Калининградской области Амира Кушхова, а также заместителя руководителя регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского. Нагаплов же скрылся за рубежом, вследствие чего в скором времени его объявят в международный розыск.