Путин поручил провести соревнования спортсменов, которые не попали на ОИ-2018

Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования для спортсменов, которые не были приглашены для участия в XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане. Путин пообещал поддерживать спортсменов, которые не поехали на Олимпиаду

О поручения главы государства сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Путин поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в таком же размере, как на Олимпийских играх.

Владимир Путин 31 июля встретился с российскими спортсменами – участниками Олимпиады-2018. Путин пообещал, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на зимние Олимпийские игры в Южную Корею.

Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что для атлетов из России, не допущенных до участия в Олимпийских играх будет проведен ряд других соревнований.