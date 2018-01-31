Путин поручил провести соревнования спортсменов, которые не попали на ОИ-2018
31 января 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования для спортсменов, которые не были приглашены для участия в XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане.
О поручения главы государства сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Путин поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в таком же размере, как на Олимпийских играх.
Владимир Путин 31 июля встретился с российскими спортсменами – участниками Олимпиады-2018. Путин пообещал, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на зимние Олимпийские игры в Южную Корею.
Ранее министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что для атлетов из России, не допущенных до участия в Олимпийских играх будет проведен ряд других соревнований.
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