Путин пообещал поддерживать спортсменов, которые не поехали на Олимпиаду

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на зимние Олимпийские игры в Южную Корею. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане.

Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры титулованных российских спортсменов: Виктора Ана, Антона Шипулина и других.

Владимир Путин 31 января встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. "Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры, мы сделаем всё для того, чтобы их поддержать", - сказал президент.

Путин признал, что были у России свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте. "Очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают всё для того, чтобы эти организации, международные спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались", - сказал Путин.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить",- попросил российский лидер прощения у спортсменов.

Путин пожелал олимпийцам, которые едут на Игры, и призвал сосредоточиться только на соревнованиях.