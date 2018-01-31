Путин на проводах олимпийцев на Игры попросил прощения у спортсменов

Президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с олимпийцами попросил у спортсменов прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Олимпийскими играми в Пхенчхане.

По словам главы государства, добиться победы "вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то". "Еще тяжелей, когда из-за этого складывается сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет", - подчеркнул Путин.

Президент призвал олимпийцев и всех любителей спорта не сомневаться в том, что "Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях". "У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться", - обратился российский лидер к спортсменам.

Президент пообещал оказать поддержку спортсменам, которые не смогли поехать на Олимпиаду.