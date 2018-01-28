Тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не приглашен на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен приглашать на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею нескольких тренеров российских спортсменов. Кроме 22 тренеров в Южную Корею не пустили и шесть медицинских работников.

Не получит приглашение МОК главный тренер конькобежцев Константин Полтавец, тренеры биатлонистов Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и Владимир Барнашов.

"В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков", - сообщает ТАСС. Источник агентства отметил, что "это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов".

Напомним, некоторые спорстмены, которые не получат приглашение на Игры, обратились в МОК. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов попросил МОК объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

"Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил", - написал Антон Шипулин.