МОК отреагировал на письмо Виктора Ана

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу открытого письма шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана президенту организации Томасу Баху. Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

"Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду", - говорится в заявлении, сообщает Р-Спорт. В МОК отметили, что им нечего добавить к своему заявлению.

Письмо Виктора Ана размещено на сайте Союза конькобежцев России. Олимпийца возмутило, что МОК не назвал конкретную причину его отстранения от Олимпиады.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к спортсменам, которые отстаивают в одиночку свое право на участие в ОИ. В Кремле считают, что это их право.

Стало известно, что МОК придумал для российских спортсменов и членов российской делегации специальные правила поведения на Олимпиаде-2018.