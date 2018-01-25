Для спортсменов из РФ, которые не смогут выступить на ОИ, есть хорошая новость

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В четверг, 25 января, для российских спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпиаде 2018 года, появилась хорошая новость.



Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сегодня сообщил, что для атлетов из РФ, не допущенных до участия в Олимпийских играх, будет проведен ряд других соревнований, передает ТАСС. Глава ведомства заметил, что в этих турнирах будут принимать участие иностранные спортсмены.

Напомним, в минувший вторник, 23 января, стало известно, что самых титулованных российских спортсменов не пустили на Олимпиаду 2018 года.