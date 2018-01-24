Что думают в Госдуме о запрете проносить на трибуны российский флаг на ОИ

Депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Как отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону, уже нет никаких сомнений в том, что спорт стал политизированным, передает Газета.Ру. По мнению Чепикова, действия МОК дискриминируют Олимпийское движение, олимпийский комитет надо реформировать.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом.