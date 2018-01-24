Проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане запрещено

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом. Песков назвал "удручающей новостью" недопуск "чистых" спортсменов на Олимпиаду

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", - говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане. Отмечается, что флаги будет запрещено проносить как на соревнования, так и на тренировочные объекты.

Россияне комментируют эту новость в социальных сетях."На русском языке дышать еще не запретили?", "Тогда флаг СССР надо))".

Во вторник, 23 января, стало известно, что самых титулованных российских спортсменов не пустили на Олимпиаду 2018 года. Данную информацию предоставил вице-президент ОКР Станислав Поздняков.