Главный виновник недопуска на Олимпиаду в Пхёнчхане ведущих российских спортсменов вице-премьер Виталий Мутко, уверен член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Он предлагает отправить его в «ссылку» в Магадан.

Сегодня стало известно, что в списке допущенных на Олимпиаду не оказалось многих знаменитых российских спортсменов, которые даже не упоминались в разбирательствах антидопинговых комиссий МОК.

Тихонов считает, что Виталий Мутко несет ответственность за эту «страшнейшую трагедию», пишет РБК. «Наказать за это надо Мутко: не вице-премьером ставить, а загнать его в Магадан тренером по лыжным гонкам. Пусть он попробует на своем хребте, как там работала великий тренер Елена Вяльбе», — считает Тихонов.

По мнению члена правления Союза биатлонистов России Александра Тихонова, для ведущих российских спортсменов пропуск Олимпиады «равносилен смерти». Для каждого спортсмена «участие в Олимпиаде — это мечта всей жизни. Люди перенесли такие нагрузки. У Шипулина и Устюгова это, наверное, последняя Олимпиада — ребята уже не юные», — отмечает Тихонов.