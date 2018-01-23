Для спортсменов США сошьют куртки с обогревом, чтобы они не замерзли в -5

Специально для Олимпийской сборной США разработали куртки со встроенным обогревателем. Во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане будет очень холодно, температура воздуха опустится примерно до минус пяти градусов по Цельсию.

И чтобы американские спортсмены не замерзли, производители разработали специальную систему отопления, встроенную в куртку. «Тепло будет подаваться незамедлительно, и это лучшее в этих куртках, учитывая, как низко может упасть температура в Пхенчхане», — сообщил канал CNN.

Система обогрева состоит из проводящих чернил, аккумулятора и подкладки. Она будет оснащена двумя уровнями обогрева на выбор — сильный и тогда аккумулятор будет подавать тепло в течении пяти часов и более слабый. Аккумулятор продержится в рабочем режиме до 11 часов, пишет Meduza.