Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес замечание защитнику московского "Спартака" Георгию Джикию и оштрафовал на 20 тысяч рублей Леонида Трахтенберга. Причиной наказания игрока и главы департамента по связям с общественностью красно-белых стал пост на официальной Twitter-странице клуба.

В видео, снятом Джикией и опубликованном в соцсети бразильские игроки были названы «шоколадками», что ряд западных СМИ сочли расистским высказыванием. Позднее клуб удалил сообщение и принес извинения.

"Комитет разбирал довольно необычный вопрос, в нашей практике такие ситуации практически не встречались. Мы пригласили на заседание юриста и пресс-атташе "Спартака", которые признали ошибку", - сказал глава комитета Семен Андреев.

По статье 11 регламента РФС "официальные лица должны проявлять толерантность к людям вне зависимости от их пола, национальности, вероисповедания, политической ориентации, проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий", пишет ТАСС.