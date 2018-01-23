МОК не выдал приглашений на Олимпиаду четверым хоккеистам из сборной России

Российские хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин оказались среди спортсменов, которые не получили приглашений от Международного олимпийского комитета (МОК) на зимние Олимпийские Игры-2018.

Остальные хоккеисты - кандидаты в российскую сборную допущены к участию в Играх, которые пройдут в этом году в Южной Корее в Пхёнчхане, сообщается на сайте championat.com.

Нападающий Сергей Плотников летом прошлого года получил предупреждение от ИИХФ за нарушение допинговых правил. Защитник Антон Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещённого препарата. Ничушкин и Науменков в своей карьере не нарушали допинговых правил.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что хотелось бы услышать официальное заявление отвечающих за недопуск хоккеистов. Он подчеркнул, что ни Михаил Науменков, ни Валерий Ничушкин в ЦСКА никогда не были уведомлены о том, что у них есть проблемы с допинг-пробами.