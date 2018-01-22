Команда «Гранады-пресс» стала бронзовым призером Спартакиады СМИ Челябинска

В челябинском развлекательном комплексе «Галактика развлечений» прошел заключительный этап Спартакиады городских средств массовой информации. Журналисты на этот раз померились силами за бильярдным столом.

Лидеры определились после двух туров: ими стали команды телеканала «Восточный экспресс» и медиахолдинга «Гранада Пресс». Они и разыграли первое место. Его судьбу решила всего одна партия, которая склонила чашу весов в пользу телевизионщиков. «Восточка» - первая, «Гранада Пресс» - вторая, на третьем месте команда телеканала ОТВ.

После окончания соревнований по бильярду были подведены итоги Спартакиады СМИ за 2017 год. Первое общекомандное место по сумме результатов в пяти видах спорта заняла команда газеты «Спорт Урала», на втором месте «Восточный экспресс», на третьем – дружный коллектив «Гранады Пресс». Наши журналисты заняли три вторых места в соревнованиях по конному спорту, настольному теннису и бильярду, и два третьих – мини-футбол и стрельба.

- Хочу поблагодарить всех журналистов, которые приняли участие в Спартакиаде, - сказал на награждении победителей и призеров начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска Евгений Иванов. – Я доволен сотрудничеством с челябинскими журналистами и надеюсь, что оно будет продолжено.