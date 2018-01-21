Фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой Европы в 15 лет

Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой России в 15 лет. В Москве завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию. Золотую и серебряные медали завоевали россиянки, воспитанницы тренера Этери Туберидзе Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.

На третьем месте – итальянка Каролина Костнер. «Наши девочки молодцы», «Фантастические девочки», - ликуют болельщики.

Загитова лидировала после проката короткой программы. 20 января, в субботу, Алина блестяще, без единой помарки выступила произвольной программой «Дон Кихот» (Минкус). Судьи оценили ее выступление в 157,97 балла. В итоге Алина Загитова набрала 238,24 балла и завоевала «золото».

Евгения Медведева лечила травму ноги. Чемпионат мира стал ее первым соревнованиями после перерыва. У Жени были лучшие результаты на других соревнованиях. Но, видимо, травма дала о себе знать. «Серебро». Женя проиграла подруге чуть более 6 баллов.

Падение не дало возможность воспитаннице Елены Буяновой (Водорезовой) Марии Сотсковой занять третьей место. Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер, набрав 204,25 балла. Хотя Каролина тоже падала в начале выступления.

Легендарная фигуристка Татьяна Тарасова и Александр Гришин комментировали соревнования. Как она отметила, Костнер «вспомнила старое». Тарасова заменила, что у итальянки было «много технических помарок».

Судя по комментариям, она благоволила Жене Медведевой. Татьяна Анатольевна подчеркнула, что наши девочки – «великие труженицы». Фигуристки тренируются по 10-12 часов шесть раз в неделю. По словам Тарасовой, накануне проката произвольной программы на вечерней тренировке занимались только наши девочки Алина и Женя.

Алина и Женя тренируются у Этери Туберидзе в московской школе «Самбо-70». Тарасова поздравила с успехом весь тренерский штаб. Напомним, Туберидзе воспитала олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую. По мнению Татьяны Тарасовой, Этери делает ставки на молодых.

Мужчины, выступаюющие в одиночном катании, заняли второе и третье места - Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар стали фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Российские олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали серебряными призерами. Третье место также заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Соревнования проходили в ледовом дворце «Мегаспорт» на Ходынском поле.

За нашими фигуристами болели легендарная Ирина Роднина, Марина Наталья Бестемньянова.

«Величайшим человеком» назвала Татьяна Тарасова биатлониста Александра Тихонова – победителя четырех Олимпийский Игр.