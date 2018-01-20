Российский гонщик в третий раз стал победителем «Дакара»

Российский экипаж в третий раз стал победителем ралли «Дакар». Команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева выиграл ралли-марафон в зачете грузовиков. Это третья победа в карьере для 33-летнего российского спортсмена. Ранее он привозил главную медаль «Дакара» в 2013 и 2017 годах.

По итогам 14 этапов Николаев на 3 часа 57 минут 17 секунд быстрее белорусского экипажа команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Третьим стал еще один российский гонщик - Айрат Мардеев также из команды «КАМАЗ-мастер». «Этот "Дакар" не то что необычный - он супернеобычный! Каждый день приезжаем и говорим: "Ну, сегодня был самый сложный этап". И так каждый день», - выразил общее мнение всех спортсменов Сергей Вязович.

В классе внедорожников победу второй раз одержал испанец Карлос Сайнс на автомобиле Peugeot. В классе мотоциклов финишировал первым австрийский спортсмер Маттиас Уолкнер на KTM. В квадроциклах выиграл чилиец Игнасио Касале на Yamaha.