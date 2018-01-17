Капитан «Спартака» Денис Глушаков возмущен зарплатами в футболе

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков возмущен зарплатами в российском футболе.

По его мнению, слишком низкие зарплаты у тренеров, работающих с детьми. А вот у молодых профессиональных футболистов зарплаты слишком большие.

Глушаков сомневается, что у малооплачиваемых детских тренеров есть какая-то мотивация.

«Вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу. Он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?», — цитирует Глушакова издание Championat.com.

По мнению футболиста, молодые профессиональные футболисты получают несоизмеримо большие зарплаты. «Им слишком рано платят большие деньги. Начинаются не только дорогие автомобили, клубы, но и появляется ощущение, что ты всего добился и больше не нужно работать», — подчеркнул капитан «Спартака».