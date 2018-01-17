В Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию

В Москве 17 января стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Фигуристка –одиночница двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в соревнованиях. Ранее у нее была травма ноги. Из-за травмы россиянка пропустила финал Гран-при в декабре.

Торжественное открытие соревнований состоялось на арене московского дворца спорта "Мегаспорт".

В красочном представлении, посвященном развитию фигурного катания в России, приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его маленький сын Саша, которого знаменитый отец уже поставил на коньки.

В официальной части церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, глава Москомспорта Николай Гуляев, представители Международного союза конькобежцев.

Фигуристы-одиночники сегодня откатали короткую программу. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы, уступая только двукратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу. Михаил Коляда и Александр Самарин выступили неудачно. У них четвертое и девятое места.

Завтра на ЧЕ состоится короткая программа среди женщин.