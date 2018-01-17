Швейцария выступает против объединенной корейской команды на Олимпиаде-2018

Федерация хоккея Швейцарии выступает против объединения женской хоккейной команды Южной Кореи и КНДР на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявил глава отдела коммуникаций Федерации хоккея Швейцарии Янош Кик.

Стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи договорились о формировании объединенной женской хоккейной команды на Играх. Федерация хоккея Южной Кореи будет также просить Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея дать разрешение, чтобы состав объединенной команды состоял не из 22, а из 35 игроков.

Расписание игр было составлено таким образом, что в первом матче против команды Южной Кореи должна играть именно сборная Швейцарии. Как считают швейцарские спортсмены, объединение команд Кореи будет очень позитивным шагом для мировой политики, но «что касается спорта и всех команд, которые вкладывают много денег и ресурсов в свои женские сборные это несправедливо и портит конкуренцию", - заявил Кик.

Также представители Пхеньяна и Сеула по итогам переговоров на рабочем уровне договорились, что численность корейской делегации составит 550 человек, а представители Южной Кореи и КНДР пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом, пишет ТАСС.