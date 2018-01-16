Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую

Команды сыграли по 50 матчей. ХК "Трактор" осталось провести шесть игр, из которых только две дома, а четыре - на выезде. После победы над "Слованом" черно-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы и с 78 очками зачета.

На одно очко меньше у уфимского "Салавата Юлаева". Замыкает заветную "восьмерку" новосибирская "Сибирь". На пятки командам наступает "Амур", имеющий 72 очка, но на две проведенные игры меньше. Отметим также, что «Трактор» имеет меньше всех в лиге штрафных минут, а вратарь Павел Францоуз находится на втором месте по проценту отраженных бросков - 94,1.

В оставшихся матчах "Трактор" по две встречи проведет с "Югрой" из Ханты-Мансийска и омским "Авангардом", а также сыграет с "Сибирью" и екатеринбургским "Автомобилистом". Сегодня «трактор» отправляется на выездную серию в Ханты-Мансийск и Омск. 20 января на домашней арене «Трактор» примет «Югру», 22 января – «Авангард». После домашних матчей в играх наступит долгий перерыв, вызванный предстоящими Олимпийскими играми в Южной Корее.

На домашних играх болельщики клуба смогут принять участие в голосовании за лучшего игрока регулярного чемпионата КХЛ, которому по окончании сезона будет вручена ежегодная награда от болельщиков «Трактора» – приз зрительских симпатий. В перерывах матчей будут объявлены победители конкурса «Трактор зажигает!»: 20 января – в детской номинации, а 22 января – во взрослой. Напомним, что победители конкурса смогут подписать контракт на выполнение творческих работ.