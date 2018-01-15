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Челябинцы поучаствовали в матче звёзд КХЛ в Астане

15 января 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челябинцы поучаствовали в матче звёзд КХЛ в Астане
hctraktor.org

В прошедшие выходные в Астане состоялся 10-ый Матч всех Звезд КХЛ, второй раз, трансформировавшийся в Неделю Хоккея. Неделю открыли турнир Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова молодежки, которые плавно перешли в кульминацию - двухдневный Матч Звезд.

Челябинский "Трактор" в Астане представляли трое: нападающий Под Щехура в команде дивизиона Харламова, телеведущая Соня Гудим в роли помощника главного тренера команды дивизиона Тарасова и талисман команды Медведь.

Тематика нынешнего всезвездного уикенда - космос. Согласно концепции хоккейного шоу лучших из лучших на лед выводили космонавты, герои РФ. В галактике КХЛ есть свои супергерои. Это хоккеистов клубов, каждый из которых стал супергероем. Так, Пол Щехура - магистр дзена. Он - воплощение хладнокровия, в любой ситуации на него можно положиться. Если коротко, то Пол являет собой стабильность, спокойствие и результат.

Результаты космического уик-энда впечатляющие. Команда, возглавляемая Соней Гудим взяла золото Матча Звезд КХЛ – 2018, а дивизион Харламова с Полом Щехурой в составе стал третьим. Белый Медведь медалей не завоевал, но его космическая скорость позволила принять участие во всех шоу маскотов лиги. Дружная команда талисманов всех клубов побывала в детском социальном центре, на тренировке в спортивной школе, развлекала болельщиков в арене, прокатилась на ледовых горках столицы Казахстана.
Дивизион Харламова с Полом Щехурой стал лучшим в мастер-шоу первого дня. «Черно-белый» канадец Пол Щехура принял участие в четырех конкурсах: в биатлоне, в «надежной защите», в состязании на самый эффектный буллит и итоговой эстафете, в котором определился победитель мастер-шоу.

По ходу турнира в первом полуфинале представители "черно-белых" встретились в игре Дивизион Харламова и Дивизион Тарасова. Поболеть было за кого: у «харламовцев» на льду действовал Пол Щехура, а «тарасовцами» с тренерской скамейки руководила Соня Гудим. Матч получился упорным и в основное время победитель не был выявлен – 3:3. Припасенная на такие случаи серия буллитов больше получилась у Дивизиона Тарасова.

Пол Щехура об итогах Матча Всех Звезд КХЛ: "Классные получились выходные. Оказаться здесь со всеми этим игроками – это почетно. Круто, что удалось провести с ними время. Я встретил много друзей, поэтому уикенд был отличным как на льду, так и вне его. Многих из них я давно не видел. Конечно, хочется вернуться на Матч звезд – уже в Хельсинки – и вообще ездить на “all-star” как можно чаще. Матч Всех Звезд помог отвлечься от изнурительного сезона и перезарядиться перед финальным рывком в регулярном чемпионате. Много положительных эмоций. Всегда приятно сменить обстановку, но я быстро вернусь в игровое русло. Стараюсь никогда не терять концентрации. К играм «Трактора» я уже готов".

Тренер-победитель Соня Гудим о победе в Матче Всех Звезд КХЛ: "Мы собрались и перед началом уикенда решили, что увезем отсюда золото. Наверное, победу принесли микроклимат в раздевалке и уверенность в себе. И немножко медитации".

Напомним, что в 2013 году Матч Звезд КХЛ принимал Челябинск. Хоккейное шоу на Юном Урале признано одним из самых лучших с точки зрения насыщенности, интересных новинок и организации. Не смотря на изменившиеся составы команд из-за окончания локаута, зрительские трибуны были заполнены оба дня хоккейного шоу.

 

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