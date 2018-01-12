Где и как готовится ко второй части сезона «Зенит»

Учитывая, что первый официальный матч в Лиге Европы "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля футболисты команды Санкт-Петербурга на свой сбор отправятся 15-го января, и местом выбран Дубай.

В ОАЭ у "сине-бело-голубых" запланированы три спарринга, соперниками будут "Копенгаген", "Славия" и "Гуанчжоу Эвергранд".

29-го января питерцы закончат первый сбор, а уже 2-го февраля переберутся в турецкий Белек, где пробудут до 13-го числа. Во время этого этапа подготовки подопечные Манчини встретятся со "Слованом", "Црвеной Звездой" и "Марибором", - сообщил пресс-центр футбольного клуба "Зенит".

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