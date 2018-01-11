Губернатор Калужской области: нужно запретить футбольное фанатское движение

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что футбольное фанатское движение нужно запретить. По крайней мере в том виде, в котором оно существует сейчас. "Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно", - сказал Артамонов в интервью журналистам.

Также Анатолий Артамонов назвал футбольных фанатов асоциальными людьми, с которыми нужно отдельно работать. Правда, он не уточнил, кто именно это должен делать - правоохранительные органы, медики или общественные организации.

Кроме того, он добавил, что в Калужской области тоже любят футбол, матчи проходят спокойно, потому что местный клуб «Калуга» играет во второй лиге. "Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики", - цитируют Артамонова РИА Новости.

Интересно, говорят ли спасибо калужские спортсмены за такое напутствие главы региона.