Губернатор Калужской области: нужно запретить футбольное фанатское движение
11 января 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что футбольное фанатское движение нужно запретить. По крайней мере в том виде, в котором оно существует сейчас. "Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно", - сказал Артамонов в интервью журналистам.
Также Анатолий Артамонов назвал футбольных фанатов асоциальными людьми, с которыми нужно отдельно работать. Правда, он не уточнил, кто именно это должен делать - правоохранительные органы, медики или общественные организации.
Кроме того, он добавил, что в Калужской области тоже любят футбол, матчи проходят спокойно, потому что местный клуб «Калуга» играет во второй лиге. "Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики", - цитируют Артамонова РИА Новости.
Интересно, говорят ли спасибо калужские спортсмены за такое напутствие главы региона.
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