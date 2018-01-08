Отстраненные МОК российские спортсмены могут быть включены в список участников

Спортивный арбитражный суд (CAS) может изменить судьбу российский спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Если суд при рассмотрении поданных исков встанет на сторону российских спортсменов, то МОК еще успеет включить отстраненных атлетов в окончательный список участников Игр-2018. Об этом сообщил ТАСС спортивный юрист Артем Пацев.

8 января комиссия МОК, во главе с бывшим министром спорта Франции и главой Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, планирует определить список российских спортсменов на Играх-2018, которые могут считаться чистыми. А CAS должен рассмотреть иски отстраненных МОК россиян до 27 января включительно. Однако адвокат уверен, что столь поздние сроки не будет препятствием для включения в окончательный список участников Игр спортсменов в случае, если CAS примет их сторону.

Сейчас Фурнейрон формирует лишь предварительный список по определенным критериям на базе тех списков, которые отправил в МОК Олимпийский комитет России. А все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. «Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Фурнейрон дополнит свои списки", - подытожил собеседник агентства.

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц. До 28 января эта комиссия должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения в Пхёнчхан. Комиссия Хоевертца может по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии, а вот дополнить этот список уже не сможет.