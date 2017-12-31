Футболистов ЦСКА подозревают в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола подозревает игроков московского клуба ЦСКА в применении допинга. В список попали как бывшие, так и действующие игроки ЦСКА — защитники Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, голкипер Сергей Чепчугов, а также полузащитник Кейсуке Хонда.

ФИФА показались сомнительными пробы на допинг этих спортсменов, взятые в 2012 и 2013 годах, пишет «Советский спорт». Футболисты Хонда и Чепчугов ушли из команды в 2013 и 2017 годах соответственно, а Фернандеса и Игнашевича уже второй раз пытаются уличить в применении допинга.

Также в перечень возможных нарушителей антидопинговых правил попали защитник «Краснодара» Роман Шишкин и бывшие полузащитники Пётр Немов и Благой Георгиев