Легендарный футболист Криштиану Роналду рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры. Своими дальнейшими планами многодетный отец поделился в недавнем интервью журналистам.

Роналду признался, что видит себя бизнесменом, поскольку уже сейчас у него есть несколько отелей, тренажерных залов, а также собственная линия одежды. Кроме того, он заявил, что планирует в будущем снимать фильмы, передает в субботу, 30 декабря, "Росбалт".

Футболист убежден, что его жизнь после окончания карьеры в большом спорте будет просто прекрасной, поскольку он также сможет получать удовольствие от того, что делает. Он подчеркнул, что в настоящий момент полностью сконцентрирован на играх.