Футбольный фанат Сигурфлордбрадсен не мог выговорить название российских городов

Футбольный болельщик сборной Исландии по имени Гундермурд Сигурфлордбрадсен пожаловался, что у него возникают сложности с произношением названий российских городов.

«Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли», — цитирует исландца RT. Также спортивный болельщик признался, что он никак не может выговорить название российских городов, где будут проходить матчи Чемпионата мира. Особенные трудности возникают при произношении слов «Сочи» и «Казань».

Ранее руководство футбольных сборных, которые вышли в финальную часть ЧМ-2018, выразили свое недовольство итогами жеребьевки. Спортсменам не понравилось, что играть придется в разных городах, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. «Расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе, он будто бы будет сыгран на другой стороне России», — возмутился главный тренер футбольной сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.